Diretta Fiorentina-Cremonese: ora LIVE la partita di oggi

21:33

Pressione viola, Sarr c'è

Nico Gonzalez riceve il cambio di gioco di Dodo e, ancora dalla sinistra, mette in mezzo un pallone sul quale è pronto l'intervento di Sarr a smanacciare anticipando Cabral.

21:31

Cabral ci prova di tacco

La Fiorentina torna a provarci al 28': Nico Gonzalez, dalla corsia mancina, la mette in mezzo all'indirizzo di Cabral che tenta la deviazione di tacco, Lochoshvili la devia in corner. Sugli sviluppi di quest'ultimo, Igor di testa, Sarr fa sua la sfera con sicurezza.

21:23

21' - Ammonito Ghiglione

Arriva il primo cartellino dell'incontro: lo rimedia il grigiorosso Ghiglione per un intervento su Nico Gonzalez

21:19

Replica Milenkovic

Dalla parte opposta del campo, l'angolo stavolta è per la Fiorentina: svetta Milenkovic, ma spedisce a lato.

21:18

Ci prova Ferrari

Arriva anche una prima incursione della Cremonese, che ha preso le misure alla Viola dopo un avvio non semplice: sugli sviluppi di un corner Ferrari impatta di testa senza però impromere alla sfera quella forza che potrebbe impensierire Terracciano.

21:10

Sarr rischia il pasticcio

Sarr coi piedi fa correre qualche timore ai tifosi grgiorossi: per poco non arriva la deviazione di Cabral in scivolata

21:04

Fiorentina subito all'attacco

Perde palla Meité, Barak la fa sua e la mette in mezzo dove Lochosvili devia in corner

21:02

Inizia la partita

Fischio d'inizio dell'arbitro Marinelli: ha inizio il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese

20:58

Castrovilli: Braga e Lech ci servono come insegnamento

"Il gruppo è eccezionale: siamo usciti da un periodo difficile forti e vincenti". Anche Gaetano Castrovilli è intervenuto a Mediaset nel prepartita: "Braga, Lech, devono servirci da insegnamento: non si possono avere cali di attenzione. Quando andiamo forte possiamo mettere chiunque in difficoltà e il nostro approccio deve essere questo. Siamo felici che ci siano tanti tifosi, speriamo di poter festeggiare insieme al termine".

20:50

Barone: Nessuna paura ma dobbiamo saper gestire

"Niente paura, ma bisogna saper gestire partita e risultato: sono elementi necessari per non vedere quanto visto nelle ultime due partite", è il commento prepartita di Joe Barone, dg della Fiorentina: "In questi anni abbiamo fatto tanto: centro sportivo, investimenti su squadra e infrastrutture, purtroppo non ci siamo sullo stadio, ora è nelle mani del comune. Io sono positivo sempre - Barone torna sulla gara con la Cremonese - non voglio trasmettere negatività: va giocata facendo il nostro gioco per creare occasioni, facendo attenzione a non fare come con Monza e Lech. Ma sono fiducioso, ho visto un gruppo determinato. Dal campionato ci aspettavamo di più, ma abbiamo imparato molto: la squadra non è abituata a tre competizioni e abbiamo avuto numerosi infortuni".

20:40

Ballardini: Se restiamo squadra ce la giochiamo

"Arriviamo bene a questa partita, tranne per la prestazione non buona con l'Udinese siamo in un buon periodo e l'affrontiamo al meglio". Nel prepartita il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, ha parlato così ai microfoni di Mediaset: "Se per tutta la partita riusciamo a essere squadra, abbiamo le qualità per giocartela. Gli impegni ravvicinati? Ormai ci siamo abituati: pensiamo a far bene stasera, poi penseremo a domenica". Gli fa eco il ds Giacchetta: "Ci crediamo, daremo il meglio, per noi è un traguardo storico e lo onoreremo. All'andata è mancata l'abitudine di giocare certe partite, una semifinale va giocata con grande attenzione. Sarebbe auspicabile avere un impatto importante. Udine? Abbiamo preso gol al primo minuto, vuol dire che mentalmente non eravamo pronti. Ha condizionato, abbiamo avuto la possibilità di pareggiare, ma è diventata in salita contro un'Udinese tornata quella che aveva impressionato tutti".

20:01

Formazioni ufficiali Fiorentina-Cremonese

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikonè, Barak, Nico Gonzalez; Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Quarta, Ranieri, Venuti, Terzic, Bianco, Duncan, Amrabat, Brekalo, Saponara, Kouame, Sottil, Jovic.

CREMONESE (4-3-1-2): Sarr; Sernicola, Ferrari, Lochoshvili, Ghiglione; Pickel, Meité, Quagliata; Galdames; Afena-Gyan, Okereke. Allenatore: Davide Ballardini. A disposizione: Carnesecchi, Saro, Valeri, Vasquez, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Castagnetti, Acella, Benassi, Dessers, Basso Ricci

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

19:45

Fiorentina-Cremonese, semifinale di ritorno

Si parte dal 2-0 dell'andata: per la Fiorentina l'obiettivo è quello di raggiungere l'undicesima finale di Coppa Italia della propria storia. La Cremonese, invece, non è mai arrivata a giocare una finale di questa competizione.

Stadio Artemio Franchi, Firenze