Commisso, altra frecciata alla Juve: "Si sono rovinati per Ronaldo"

FIRENZE - Conferenza stampa fiume quella del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il patron della viola ha toccato moltissimi temi importanti tra cui in primis quello dello stadio: "Non so se mi hanno preso in giro, ma nella mia vita la questione stadio rappresenta il più grande fallimento. Forse è colpa mia, ho creduto di poter fare certe cose. Sono arrivato a 73 anni senza aver mai fallito ciò che mi ero prefissato, ma stavolta è successo. Rimango comunque ottimista sul progetto di restyling del Franchi, io credo che alla fine si farà: 55 milioni non sono una cifra insormontabile e il sindaco Nardella vuole uscire con un traguardo raggiunto. Siamo ostaggio del sistema e della politica italiana, spero che tutti i politici si mettano in testa che la Fiorentina è un asse importantissimo per la città e va rispettato come si rispettano altre cose. Dicono tutti che questo stadio è un monumento ma per me non lo è, l'ho visto anche ora e non è all'altezza di Firenze. Non metterò mai soldi di mio, questo impianto è del Comune, noi a questo punto vogliamo risposte. Una strada si fa con i soldi pubblici ma non la usa solo chi ha l'auto. Io ho rispetto di tutti, ma la politica non ci aiuterà mai a fare uno stadio in tempi e con i costi giusti e sotto controllo".