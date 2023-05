Fiorentina-Samp, le pagelle dei viola: Biraghi, ecco il 12° assist

Italiano (all.) 7

Con l’undici di partenza fa capire che il campionato è (giustamente) la terza priorità: la squadra lo ripaga con una prova di qualità.

Cerofolini 6,5

Titolare oltre un anno dopo l’ultima volta nel giorno dell’esordio in A, si mostra reattivo quando con Biraghi anestetizza un diagonale di Augello. Per il resto normale amministrazione.

Dodo 7,5

Fa tremare il Franchi quando si accascia per un guaio alla caviglia ma poi lo fa esplodere nel momento in cui, con una botta, trova il primo gol in viola.

Venuti (26’ st) 6

Dà una mano a blindare il successo.

Milenkovic 6,5

Lammers, per stazza, è un brutto cliente ma dopo un inizio in altalena fa valere la sua qualità.

Ranieri 6,5

In avvio si perde Lammers che però lo grazia poi passa il resto della gara a prendere le contromisure a Gabbiadini, annullandolo. Altra gara attenta.

Biraghi 6,5

Ci mette una pezza quando salva sulla linea un tiro di Augello poi in pieno recupero pennella il 12° assist stagionale per Castrovilli.

Terzic (42’ st) 6,5

Il tempo di entrare e completare la manita.

Amrabat 7

Nel giorno della 101ª presenza in viola, torna a far valere le sue letture in impostazione. Pregevole l’assist per il poker di Kouame.

Duncan 7

Rispolverato titolare due mesi dopo l’ultima volta, dà sostanza alla mediana e - quando ha spazio - prova la conclusione. Il gol del 3-0 lo premia per una prova di sacrificio.

Gonzalez 6

Le scorie delle tante gare di aprile si vedono ma dopo una serie di errori prova a scrollarsi dal torpore con un sinistro a giro. Per il resto combina poco.

Kouame (26’ st) 7

In pochi minuti va al tiro due volte in diagonale: il primo gli viene murato, il secondo finisce in rete. Che impatto.

Castrovilli 7,5

Posizionato sulla trequarti, dà qualità alla manovra e non è un caso che le prime conclusioni siano sue e che il gol che stappa la gara arrivi da un suo destro sul secondo palo che gli permettere di spezzare un digiuno da reti che in A durava da quasi 500 giorni.

Saponara (34’ st) sv

Sottil 6

Ha voglia di spaccare il mondo: sprinta sulla fascia arando il più delle volte Zanoli ma il sul tiro a giro sul secondo palo non è mai fortunato.

Bianco (34’ st) sv

Si arrabbia come un matto (con se stesso) quando spreca un bel pallone di Kouame.

Jovic 6,5

Dopo un’oretta anonima è decisivo nel proteggere il pallone che permette a Dodo di siglare il 2-0. Aiuta Duncan nel 3-0 e, dopo essersi mangiato un gol, spiana la strada al 5-0 di Terzic.