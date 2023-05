Ladri a casa di Amrabat mentre gioca in Conference: cosa hanno portato via

FIRENZE - Sembrava essersi messa sui binari migliori la partita di Conference League della Fiorentina, e invece alla fine il Basilea ha prima pareggiato il gol del vantaggio dell'ex Cabral e poi completato la rimonta in pieno recupero, lasciando l'amaro in bocca al Franchi. Una serata andata male, e finita peggio per Amrabat, che ha subìto un furto in casa mentre era in campo e stava giocando.