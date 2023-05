Fiorentina-Udinese 2-0, le pagelle: bene Brekalo e Duncan

Italiano (all.) 6,5 Con nove elementi diversi rispetto a giovedì, la risposta che la squadra dà è quella di un gruppo concentrato. L’ottavo posto resta alla portata.

Cerofolini 6

La prima uscita di pugno non è bella ma efficace. Per il resto spettatore non pagante.

Venuti 6

Bravo a dare il la all’azione dell’1-0, è attento in fase difensiva e si propone in attacco.