Fiorentina, malore allo stadio: così è stato salvato un tifoso a Basilea

INVIATO A FIRENZE - C'è un’altra vittoria dentro il trionfo della Fiorentina . E’ una vittoria umana, bella, confortante, che nasce da un episodio accaduto nei tempi supplementari della sfida al St. Jakob Park e che ha portato a un’interruzione di quasi dieci minuti della partita. Un episodio che a volte accade negli stadi ma che a Basilea ha avuto uno sviluppo particolare. Il malore, grave, di un tifoso nel settore riservato ai sostenitori viola era passato inosservato al resto dello stadio e a chi stava in campo fino a quando non sono intervenuti i giocatori di Italiano . Che da quel momento si sono rivelati fondamentali per attivare i soccorsi e permettere il trasporto in ospedale . Tutto questo mentre si stavano giocando una finale europea. Dieci minuti di stop potevano togliere ritmo e concentrazione nel momento del massimo sforzo, ma quella vita umana valeva assolutamente molto di più.

Il malore del tifoso: la ricostruzione dell'accaduto

Nella concitazione e nell’emozione della serata, è un episodio che è passato in secondo piano ma che ora vale la pena ricostruire e raccontare. Alcuni giocatori viola si stavano riscaldando lungo la linea laterale, proprio sotto lo spicchio di stadio riservato ai fiorentini. I tifosi, accortisi della situazione del loro compagno, non riuscivano a richiamare l’attenzione per ottenere soccorso e si sono rivolti a Venuti e compagni. I quali hanno compreso immediatamente la portata di quello che stava accadendo e (in primis Venuti) hanno avvertito Biraghi, che stava per battere un calcio d’angolo. Da lì l’immediato richiamo all’arbitro e al quarto uomo. A quel punto sono intervenuti il delegato Uefa, lo staff sanitario della Fiorentina, i dirigenti e altri giocatori. In campo si sono mossi anche i barellieri, che, però, giunti sotto il settore dei tifosi viola, si sono accorti di non poter salire sulle tribune da quel punto. Momenti di concitazione, qualche viola urlava in campo «sta morendo!», qualcuno aveva le mani nei capelli. Si è temuto il peggio, poi i soccorsi sono arrivati dalla parte superiore della tribuna e, dopo le prime cure, si è provveduto al ricovero in ospedale. Da dove, in nottata, sono arrivate notizie confortanti. Il ds viola Pradè e il dg Barone hanno provato a raggiungere il tifoso nella struttura sanitaria per sincerarsi delle sue condizioni, mentre Italiano, in conferenza stampa, sottolineava che anche quello è stato «un momento intenso e bello della serata». Un’altra vittoria dei ragazzi di Italiano.