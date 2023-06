West Ham, clima teso prima della Fiorentina: Antonio attacca Scamacca

LONDRA (INGHILTERRA) - Cresce l'attesa per la finalissima di Conference League : il prossimo 7 giugno a Praga West Ham e Fiorentina si contenderanno il trofeo. Un appuntamento con la storia, non solo per la squadra di Vincenzo Italiano ma anche per i londinesi che non raggiungono l'ultimo atto di una competizione europea dal lontano 1976 . Eppure, nello spogliatoio degli Hammers , è la tensione a fare da padrona complice le ultime dichiarazioni di Michail Antonio che ha sparato a zero contro Gianluca Scamacca : ecco perché.

Antonio, che bordata a Scamacca!

Il West Ham di David Moyes sta preparando l'attesa finale di Praga ma negli ultimi giorni il protagonista in casa Hammers è senza dubbio Michail Antonio, attaccante inglese naturalizzato giamaicano che, parlando al podcast 'Flithy Fellas', ha attaccato senza mezzi termini il compagno di squadra Gianluca Scamacca, out da due mesi e mezzo per un infortunio al ginocchio: "Per me è un giocatore di qualità", sottolinea Antonio. "Il problema è che non può giocare nel modo in cui vuole Moyes, ha bisogno di un tipo di allenatore diverso per giocare il suo calcio". Poi la frase che ha alimentato le polemiche: "La palla arriva e lui la attacca, è ordinato, ma con Moyes ti trovi davanti e devi essere più di un combattente, cosa che lui non è".