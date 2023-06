Moyes e l'aneddoto sul padre: "Vedrà Fiorentina-West Ham al pub"

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Sale l'attesa per la finale di Conference League tra la Fiorentina e il West Ham , in programma a Praga alle ore 21. Alla vigilia del match il tecnico degli inglesi, David Moyes , ha presentato la sfida con tanti complimenti per la squadra di Italiano: "Mi ha colpito tanto, hanno già raggiunto una finale di coppa e questo la dice lunga sul fatto che abbia qualcosa di speciale. L'allenatore ha fatto un grande lavoro, è sempre difficile giocare contro le italiane, rispettiamo molto la Fiorentina".

Moyes e l'aneddoto sul padre

Moyes ha rivelato anche un simpatico aneddoto sul padre, David Senior, che non si perderà la sfida ma la seguirà a distanza: "Penso che sarà al pub", ha confessato sorridendo. “Essere qui è molto bello per la mia famiglia, e spero che possano divertirsi. Spero di potergli dare qualcosa che possa ricordare", ha aggiunto.

Moyes sulla finale contro la Fiorentina

"E' molto bello essere qui e far parte di una finale europea, è uno dei momenti più importanti per un allenatore, spero che sia un punto di partenza", ha aggiunto Moyes. "Ho sempre detto che per me il meglio deve ancora venire. Siamo stati un po' in Portogallo, ci siamo divertiti e riposati, quest'anno abbiamo giocato 56 partite. Spero che il distacco di dieci giorni non sia troppo importante, dopo aver disputato così tante partite", ha concluso il tecnico degli Hammers.