Futuro Amrabat, il fratello-agente rivela: "La sua volontà è chiara"

Il futuro di Sofyan Amrabat appare sempre più lontano da Firenze. Il centrocampista marocchino della Fiorentina , già vicino al Barcellona a gennaio, sembra destinato a lasciare la Serie A in estate.

Futuro Amrabat, le parole del fratello-agente

Il fratello-agente, Nordin Amrabat, durante un'intervista concessa a ESPN ha parlato così del futuro del centrocampista della Fiorentina: "Andrà al West Ham? No, Sofyan vuole arrivare al massimo. Il suo desiderio è giocare in Spagna. Sofyan è in cima alla lista del Barcellona, ma conoscete la situazione economica del club blaugrana. Ci sono altri club interessati a Sofyan".