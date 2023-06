Amrabat verso l’addio alla Fiorentina: "Vuole il Barcellona"

«Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra, abbiamo dato tutto quello che avevamo in tutta la stagione e insieme siamo arrivati a due finali». Un post Instagram di Amrabat che ha quasi il sapore di un addio . «Voglio ringraziare - continua il centrocampista - tutti quelli del club che hanno contribuito ad una grande stagione e ai nostri tifosi che sono fra i migliori del mondo». Un messaggio particolarmente importante soprattutto per le tante voci di mercato che girano intorno al marocchino. Anche alla luce delle ultime dichiarazioni di Nordin Amrabat il fratello-agente di Sofyan.

Il Barcellona è la prima scelta

Il Barcellona vuole Amrabat, Amrabat vuole il Barcellona. È questo in sintesi il pensiero di Nordin che a ESPN nelle ultime ore ha detto: «La sua volontà è chiara ed è quella di trasferirsi in Spagna. Il Barca è in cima alla sua lista e d’altra parte lui è uno dei primi obiettivi del club spagnolo, anche se tutti noi conosciamo la loro situazione finanziaria. Detto ciò, ci sono molte altre squadre interessate a mio fratello. Futuro al West Ham? Sicuramente no». Una delle società a cui fa riferimento l’agente è semmai il Manchester United, mentre in Germania il Bayern Monaco starebbe pensando a lui.

La finale di Praga l'ultima in viola?

La finale di Praga potrebbe essere stata davvero l’ultima tappa della sua avventura in viola. Il countdown è iniziato addirittura lo scorso gennaio fra voci di mercato, interessamenti reali e messaggi sibillini, come quello dello stesso calciatore che attraverso una storia Instagram in inverno ha strizzato l’occhio ai blaugrana scrivendo nell’ultimo giorno di mercato «il futuro va inseguito adesso» in risposta alla corte del Barca. Se ora ci fosse una frenata da parte dei catalani sarebbe a causa del fair play finanziario che costringerebbe attualmente gli spagnoli a offrire un prestito con diritto di riscatto.

La volontà di Commisso

Da ricordare che Nordin Amrabat ha parlato più volte negli ultimi mesi, ribadendo che per suo fratello i viola avrebbero rifiutato in passato delle offerte importanti ma aggiungendo pure che il presidente Rocco Commisso avrebbe promesso di cederlo questa estate. Un fatto totalmente smentito dal proprietario della Fiorentina che non si sarebbe mai espresso sulla vicenda e che anzi avrebbe soltanto stoppato la partenza del centrocampista, senza alcuna volontà di cederlo.