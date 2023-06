L'Uefa punisce West Ham e Fiorentina per i fatti di Praga: la decisione

Sono arrivate le decisioni del Uefa in merito a quanto accaduto a Praga il 7 giugno in occasione della finale di Conference League vinta dal West Ham per 2-1 contro la Fiorentina . Puniti i tifosi inglesi colpevoli del lancio di oggetti che ha portato al ferimento del capitano Cristiano Biraghi ma anche i supporter viola che hanno provocato disordini in città prima del match.

Le decisioni della Uefa

La Uefa ha deciso di imporre due turni senza tifosi (il secondo con la sospensiva di due anni) e 50.000 euro di multa al West Ham a cui si aggiunge una seconda sanzione di 8.000 euro per invasione di campo. Un turno senza tifosi in trasferta e 30.000 euro di multa, per quanto accaduto prima del match, invece alla Fiorentina a cui anche in questo caso si aggiunge una seconda sanzione di 4.000 euro per il comportamento scorretto della squadra.