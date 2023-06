Fiorentina, gara deserta per la ristrutturazione del Franchi

Nessuna offerta presentata per la procedura ristretta per appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione lavori allo stadio Franchi di Firenze, impianto che ospita le gare casalinghe della Fiorentina. Il termine è scaduto oggi alle ore 13, ma la gara è rimasta deserta. Un'ipotesi che il Comune di Firenze aveva comunque tenuto in considerazione. Da adesso in poi i andrà avanti con una procedura diversa. La nuova road map prevede l'appalto dei lavori su progetto esecutivo.