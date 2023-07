Fiorentina in Conference League al posto della Juve: ora è ufficiale

FIRENZE - Ora è arrivata anche la conferma, la Fiorentina parteciperà alla prossima edizione della Conference League e potrà provare a "vendicarsi" dopo la sconfitta in finale subita per mano del West Ham nella scorsa stagione. Ad annunciarlo è il club gigliato, che ha rotto il silenzio tenuto dal momento in cui era arrivata la comunicazione dell'Uefa riguardo l'estromissione della Juventus dalle coppe europee.