Grosseto-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

GROSSETO - La Fiorentina di Italiano si appresta ad affrontare la quinta amichevole pre-stagionale. Dopo le vittorie contro la Primavera viola e il Catanzaro, inframezzate dal pareggio per 1-1 con il Parma, i viola sono caduti rovinosamente sotto i colpi della Stella Rossa di Belgrado (5-0 per i serbi). Stasera alle ore 20:45 allo stadio Carlo Zecchini la Fiorentina sfida il Grosseto, squadra militante in Serie D.