Probabili formazioni Newcastle-Fiorentina, Italiano schiera Cabral

NEWCASTLE - Primo impegno della Sela Cup per la Fiorentina , che scende in campo oggi al St. James Park alle 16.30, ora italiana contro il Newcastle: domani alle 14 la seconda sfida contro il Nizza.

La probabile formazione di Eddie Howe

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Targett, Dumett, Schar, Trippier; Guimaraes, Tonali, Anderson; Murphy, Isak, Almiron. All.: Howe

La probabile formazione di Vinenzo Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Comuzzo, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Castrovilli, Brekalo; Cabral. All.: Italiano

Indisponibili Amrabat, Barak e Sottil

Dalla lista dei convocati mancano Amrabat, Barak, Sottil e Pierozzi. Rispetto all’ultimo test contro il Grosseto rientra invece nell’elenco Terracciano. Tra gli elementi che avrà sicuramente spazio nell’arco delle due gare in Inghilterra c’è anche l’ultimo arrivato Infantino. Occhi puntati anche su Arthur (destinato a giocare più di un tempo tra oggi e domani) e su Cabral, apparso in difficoltà nelle ultime uscite. In casa Newcastle occhi puntati inevitabilente sull'ex Serie A Tonali.