Probabili formazioni Nizza-Fiorentina: Italiano schiera Jovic

Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in campo alle 14 contro il Nizza, per la seconda partita della Sela Cup, torneo amichevole che si disputa in Inghilterra dove partecipano anche Villarreal.

Ladiscenderà in campo alle 14 contro il Nizza, per la seconda partita della Sela Cup, torneo amichevole che si disputa in Inghilterra dove partecipano anche Newcastle (affrontato ieri dalla Viola) e

La probabile formazione di Digard

NIZZA (3-4-2-1): Schmeichel; Mendy, Dante, Rosario; Lotomba, Beka, Boudaoui, Bard, Laborde; Diop, Moffi. Allenatore: Digard

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Kouamé, Sabiri, Ikoné; Jovic. Allenatore: Italiano. Indisponibile Castrovilli

Dopo la sfida persa ieri 2-0 contro i padroni di casa del Newcastle, la Fiorentina torna in campo oggi al St. James’ Park per la seconda partita del torneo amichevole Sela Cup. Italiano darà spazio a chi ha giocato meno ieri e si schiererà col solito 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Terracciano, in attacco Jovic, mentre a centrocampo ancora spazio ad Arthur. Indisponibile Castrovilli, che tornerà domani a Firenze, dopo non aver superato le visite mediche col Bornemouth.