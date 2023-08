Diretta Nizza-Fiorentina 0-2: raddoppia Kouame LIVE

Secondo test per la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel corso del torneo amichevole ' Sela Cup '. I viola tornano sul campo del St. James' Park per sfidare il Nizza , dopo il ko contro il Newcastle . Segui la sfida in diretta.

15:06

50' - Occasione per la Fiorentina in ripartenza

Bella ripartenza per la squadra di Italiano: Jovic imbecca Kouame la cui conclusione nello specchio della porta non crea problemi all'ex estremo difensore del Leicester.

15:03

47' - Fiorentina subito pericolosa con Mandragora

Il centrocampista viola lascia partire un traversone che, deviato, mette apprensione a Schmeichel.

15:02

46' - Al via la ripresa a St. James' Park

Inizia il secondo tempo a Newcastle tra Nizza e Fiorentina.

14:46

45' - Termina la prima frazione: Fiorentina avanti 2-0

Ottimo primo tempo per la squadra di Italiano che conduce per due reti a zero contro il Nizza di Farioli: decidono le reti di Jovic al 17' e di Kouame al 36'.

14:40

36' - RADDOPPIA LA FIORENTINA CON KOUAME!

L'ivoriano sfrutta bene un batti e ribatti nell'area piccola del Nizza e con il destro beffa Schmeichel.

14:39

35' - Ikoné, palo della Fiorentina!

Il francese sfiora il raddoppio con un bel destro che colpisce il montante della porta rossonera.

14:33

32' - Martinez Quarta dalla distanza!

Conclusione da fuori area per il centrale argentino: Schmeichel non si fa sorprendere e mette in angolo.

14:26

25' - Fiorentina a un passo dal raddoppio!

Ottima giocata di Jovic che difende palla e mette in mezzo per Ikoné: il francese non impatta bene il pallone da ottima posizione.

14:21

20' - Si scaldano gli animi in campo: ammoniti Jovic e Belahyane

Il giocatore del Nizza commette fallo sul serbo che si arrabbia per l’intervento pericoloso: nasce una rissa subito sedata dal direttore di gara con due cartellini gialli.

14:18

17' - GOOOOL DELLA FIORENTINA: SEGNA JOVIC!

Bellissima azione, tutta in verticale, della squadra di Italiano: Mandragora scarica su Kouame che lancia nello spazio il serbo, freddo a tu per tu con Schmeichel. Viola in vantaggio!

14:16

15' - Occasione per la Fiorentina

La prima conclusione del match, nello specchio della porta, è di Sabiri: il tiro dell'ex Sampdoria è centrale e non sorprende un attento Schmeichel.

14:13

12' - Si vede anche la Fiorentina con Kouame

Bella palla di Jovic per l'ivoriano: Lotomba sventa ogni pericolo.

14:07

6' - Nizza pericoloso: Terracciano non si fa sorprendere

Traversone dalla sinistra per 'Les Aiglons' sul quale l'estremo difensore viola si avventa in presa alta.

14:04

3' - Il Nizza comanda le operazioni

I rossoneri di Farioli fanno girare il pallone con i difensori. La Fiorentina risponde con il solito pressing alto.

14:02

1' - Si parte al St. James' Park

Inizia la sfida tra la squadra di Italiano e quella di Farioli.

13:50

Nizza-Fiorentina, le formazioni ufficiali

NIZZA (3-4-3): Schmeichel; Lotomba, Rosario, Amraoui; Louchet, Beka Beka, Belahyane, Diop; Bouanani, Guessand, Brahimi. All. Farioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Amatucci, Mandragora; Kouame, Sabiri, Ikoné; Jovic. All. Italiano.

13:40

Fiorentina, sprint Nzola ma occhio al West Ham

Gli inglesi, che soffiarono a Italiano la Conference, vorrebbero strappargli il suo ex pupillo allo Spezia. (LEGGI TUTTO)

13:30

Nizza-Fiorentina, dove vederla in tv

Scopri dove vedere in diretta la partita Nizza-Fiorentina, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. (QUI I DETTAGLI)