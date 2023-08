Fiorentina-Sestri Levante, probabili formazioni e dove vederla in tv

FIRENZE - Atmosfera da campionato: è il Franchi ad ospitare l'amichevole della Fiorentina contro il Sestri Levante , neopromosso in Serie C. Caclio d'inizio alle ore 20.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Jovic. Italiano lancia Nzola. Christensen sfida Terracciano

Curiosità soprattutto sui volti nuovi in casa Fiorentina: Italiano che ha cominciato ad inserire Nzola e oggi o domani potrebbe schierarlo per alcuni minuti nei test contro il Sestri Levante e l’Ofi Creta. In porta invece inizia la sfida di Christensen, chiamato a ritagliarsi più spazio possibile per provare a ribaltare le gerarchie con Terracciano che ad ora parte in vantaggio. Anche il danese potrebbe avere spazio nelle due amichevoli

Fiorentina-Sestri Levante: orari e canali

La gara amichevole Fiorentina-Sestri Levante non sarà trasmessa in tv o streaming, si attende che i profili social del club viola aggiornino su una possibile diretta streaming sul sito ufficiale.

Fiorentina-Sestri Levante in diretta: la cronaca

