Fiorentina-Ofi Creta, probabili formazioni e dove vederla in tv

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Arthur; Kouamé, Sabiri, Nico Gonzalez; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano. Italiano lancia Nzola. Christensen sfida Terracciano

Test importante per Italiano in vista dell'esordio in campionato. Atteso minutaggio per Nzola, ieri subentrato in corso d'opera e in campo per 25' minuti circa, potrebbe trovare finalmente spazio Christensen, che contro il Sestri Levante non era nemmeno in panchina.

Fiorentina-Ofi Creta: orari e canali

La gara amichevole Fiorentina-Ofi Creta non sarà trasmessa in tv o streaming, si attende che i profili social del club viola aggiornino su una possibile diretta streaming sul sito ufficiale, come già accaduto per la gara di ieri con il Sestri Levante.

Fiorentina-Ofi Creta: la cronaca

Seconda uscita consecutiva al Franchi che dopo il 7-1 al Sestri Levante affronta stasera l'Ofi Creta in un test nel quale Italiano inizierà a fare sul serio con i test in vista del debutto in campionato.