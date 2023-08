Nzola esclusivo: “Fiorentina, prendiamoci la Conference League”

Ha ancora tanta fame, M’Bala Nzola . Di gol e di vittorie. Sa bene che quella che gli si è presentata davanti dopo anni di sacrifici è forse l’ occasione più ghiotta della sua carriera (e la festeggia con questa chiacchierata in coincidenza, oggi, del suo 27esimo compleanno): è forse per questo che l’angolano mostra a tutti fiero i muscoli, senza paura. La Fiorentina dopo anni di corteggiamenti è realtà, così come lo è il terzo incrocio in carriera con Vincenzo Italiano , il suo vero mentore, l’uomo che dal 2021 - fin dall’arrivo a Firenze - ha fatto di tutto pur di mettergli il viola sulle spalle. Impresa riuscita. E anche per questo M’Bala , il gigante buono , riesce a stento a trattenere tutto il suo entusiasmo: «Le emozioni che sto provando in questi giorni sono fortissime. Sono una persona di norma piuttosto sorridente ma oggi lo sono a maggior ragione», ci racconta.

Dalla retrocessione in B con lo Spezia all’Europa con la Fiorentina in soli due mesi. Nzola, se lo sarebbe mai aspettato?

«Io sì, magari qualcun altro no. Quello che semmai non avevo previsto era la sconfitta nel playout con la mia ex squadra. Ho creduto davvero fino alla fine di potermi salvare ma quella contro il Verona è stata una partita strana. Ho sbagliato pure il rigore, non è da me. E ancora oggi ripenso con sofferenza a quella notte».



Prima i provini andati male poi l'ascesa dalla C alla A: vede l’avventura di Firenze come un premio ai suoi sacrifici?

«Sì, potrei definirla così. Ma per come sono fatto io, sento che la mia risalita è appena iniziata. Che la fame non è ancora finita. So di poter dare molto di più di quello che ho mostrato e sono convinto che la Fiorentina sia il posto giusto dove potermi esprimere. Qui ci sono giocatori fortissimi e tutte le condizioni per poter esplodere del tutto. Guai a sedersi. Se lo dovessi fare di nuovo, stavolta sarei perduto».

Ci racconta la sua reazione quando ha saputo che la Fiorentina la voleva?

«Normalmente non mi interessano le vicende di mercato, lascio che sia il mio procuratore a prendersi cura dei miei affari. Ma quando ho sentito che la Fiorentina mi cercava mi è subito venuto in mente mister Italiano: “Sarebbe bello tornare a lavorare con lui” ho pensato. E non ci ho pensato due volte a dire sì».



Quanto ha contato nella scelta di Firenze la presenza di Italiano?

«Non avrei mai potuto dire di no alla Fiorentina, anche se in panchina ci fosse stato un altro. È chiaro che con la presenza del mister è stato più facile dire sì. È stata la mia “marcia in più”, diciamo. E poi conoscevo già questa splendida città, ci ero già venuto con la mia fidanzata ai tempi dello Spezia. Pensi che il primo panino che ho mangiato a pochi passi da Palazzo Vecchio si chiamava “Fiorentina”. Un segno del destino, non trova?».



Una bistecca se la farà offrire da Italiano. Magari dopo un gol decisivo?

«Calma, intanto c’è da lavorare tanto. Dalla prima cosa che mi ha detto il mister appena mi ha visto ho capito subito che qui non si scherza: “Poche chiacchiere, ora che sei di nuovo con me devi spingere forte”. Spero di accontentarlo subito».

Riuscirebbe a descrivere in poche parole il vostro rapporto?

«Il mister è una persona con la quale mi intendo anche senza aprire bocca. Basta uno sguardo e ho già capito tutto. Oggi, così come nel 2018 quando l’ho conosciuto a Trapani».



Ecco, a distanza di cinque anni come lo ha ritrovato?

«Molto più tranquillo. Quando l’ho conosciuto, il mister era sempre “sul pezzo”, uno che non staccava mai. Non dico che era un tipo irascibile, ma comunque tosto. Adesso invece lo vedo rilassato».



Magari ci ha pensato lei, grazie ai gol che porterà in dote

«Lo spero. Nell’ultimo anno le cose sono andate molto bene ma non è sempre stato così per me. Ho dovuto cambiare mentalità dopo che due anni fa ho vissuto una delle stagioni peggiori in carriera».

Ci spiega come ha fatto?

«Tutto nasce da una vacanza assieme al mio preparatore a Mykonos, al termine di un’annata pessima (il 2021/22 allo Spezia, ndr). È lì che si è consumato quello che io in francese chiamo “déclic”, ovvero uno sblocco mentale. Mi è stato fatto capire che dovevo smettere di scherzare e di pensare alle feste. Dopo qualche giorno di riflessione ho realizzato che non potevo farmi scappare sotto gli occhi la mia carriera ma che avrei dovuto essere protagonista del mio destino. Mi sono messo a lavorare e ho deciso che, da allora, il mio nuovo input sarebbe stato quello mirare sempre più in alto».



Quanto tempo manca per poterla vedere al top della forma?

«Ammetto di non essere ancora al meglio ma sto sudando ogni giorno per arrivare al massimo della condizione il più in fretta possibile. Tra poche settimane raggiungerò il mio livello ideale».



Sul suo Instagram da tempo ha scelto di celebrare ogni gol con l’espressione “en paf paf”. Ci spiega cosa significa?

«Anche quella è una frase che mi riporta all’estate della svolta a Mykonos. Vuol dire: “Ci sono, eccomi. Sono pronto”. In campo non hai tempo per festeggiare troppo dopo un gol. Se vuoi dare il meglio, devi già pensare a quello successivo. Per questo, dopo ogni rete, penso a queste parole: mi aiutano a concentrarmi sul prossimo obiettivo».

E giocherà anche in Europa.

«È sicuramente uno step in più nella mia carriera, visto che non ho mai avuto l’opportunità di misurarmi in un contesto internazionale, se escludiamo le partite con l’Angola. Cercheremo di andare più lontano possibile in Conference e se arriveremo di nuovo in finale stavolta proveremo a vincerla: la Fiorentina è forte, se la gioca con tutte e non ha paura di nessuno».



Davanti a lei ha un giornale - il nostro - dove la sua figurina è accanto a quella di Osimhen. Se la sente di lanciare un messaggio all’ultimo capocannoniere della Serie A?

«Intanto quest’anno spero di segnare più reti dello scorso campionato (13, ndc). E a Victor auguro le migliori fortune, sperando che possa fare a sua volta meglio. Nessun guanto di sfida».

In attacco si giocherà il posto con Jovic e Beltran: la concorrenza la carica o la spaventa?

«Se avessi mai provato anche un solo istante di paura nel calcio, avrei già smesso di giocare… Non mi piace in ogni caso parlare di concorrenza: siamo una squadra, lavoriamo tutti per il bene del gruppo. Che giochi io o un altro, ognuno di noi farà di tutto affinché la Fiorentina possa vincere».



A livello di assist, preferisce essere servito in verticale o dalle fasce?

«Molto meglio in verticale. Lo ammetto, in elevazione devo ancora maturare tanto e so giocarmi con più facilità le mie carte quando ricevo palla al limite dell’area. Ho già parlato con Biraghi: sa bene che dovrà fare di tutto per permettermi di calciare sempre sul primo palo, appena ne avrà la possibilità».

Ha già in mente cosa fare quando smetterà di giocare?

«Vorrei fare del volontariato. Da bambino il mio sogno, non avessi fatto il calciatore, era quello di diventare pompiere perché ho sempre avuto rispetto per chi svolge certe attività. Non c'è cosa più bella di poter dare il proprio contributo anche fuori dal campo».