Moviola Fiorentina-Lecce: Maria Sole non brilla: il rigore è a sensazione

FIRENZE - Non bene Maria Sole (voto 5,5), alla prima dopo i Mondiali femminili (non ha fatto il ritiro per questo). Il fuorigioco di Nzola gli salva la serata, ma il rigore (d’istinto) che dà alla Fiorentina non sta in piedi. Pensate (sempre) in epoca pre-VAR che disastro. Giusto non considerare punibile l’eventuale fallo su Joan Gonzalez. Recupero: 13’ (5’+8’)