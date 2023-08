Tensione a Firenze, 1500 tifosi del Rapid Vienna in arrivo: "Faremo il colpo di stato"

L’obiettivo (nemmeno poi tanto nascosto) è quello di scrivere la storia. E di vendicare l’inattesa eliminazione ai playoff della scorsa Conference contro il Vaduz che ancora oggi brucia in casa Rapid Vienna. Mai infatti la squadra biancoverde, negli undici precedenti contro una formazione italiana, è riuscita a vincere nel Bel Paese, con un bilancio di nove sconfitte e due pareggi. Logico dunque che il vantaggio di una rete, messo a referto nel turno di andata contro la Fiorentina grazie al rigore di Grull, sia un patrimonio da difendere a tutti i costi per la formazione di Barisic, che in questo inizio di stagione sembra avere peraltro nelle gare in trasferta una marcia in più (tre vittorie e un pari per un totale di 18 gol fatti e solo uno subìto).