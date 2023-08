Fiorentina, questa è una notte da 10

FIRENZE - Trentuno di agosto e siamo già a una partita che vale la stagione. Il 2023-2024 è appena all’inizio, il mercato non è ancora chiuso e la Fiorentina si gioca un (grande) pezzo della sua annata, con tutti i fastidiosi risvolti del caso qualora si verificasse quello che nessuno osa neppure pensare. Ma questo gruppo, la squadra di Vincenzo Italiano, il carattere l’ha sempre dimostrato, sia non mollando nelle partite che si mettono male, sia negli appuntamenti importanti. Basti pensare alla semifinale di ritorno contro il Basilea della passata Conference, quando c’era da ribaltare l’1-2 del Franchi. Stasera serve quella Fiorentina, una Fiorentina che sappia coniugare il suo bel calcio alla continuità e alla concretezza e che non commetta gli errori difensivi e di concentrazione che fanno imbestialire il suo allenatore e che una parte della tifoseria imputa poi allo stesso Italiano. Perché il Rapid Vienna è una squadra tosta ma non imbattibile e i viola hanno la possibilità di centrare la qualificazione. Anche in un confronto che non è simmetrico: gli austriaci (il cui campionato è iniziato il 28 luglio ma che già il 23 hanno giocato nella coppa nazionale) sono alla decima gara stagionale, i viola solo alla quarta.