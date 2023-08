Fiorentina avanti in Conference: perché è un'ottima notizia per le italiane

Esulta il ranking italiano

Con la Fiorentina in Conference l'Italia adesso conta sette squadre nelle coppe europee: Napoli, Lazio, Milan e Inter in Champions, Roma e Atalanta in Europa League e appunto la Fiorentina in Conference. En plein azzurro che fa ben sperare per il ranking. Infatti, dal prossimo anno, con il cambio di format della Champions, per le due federazioni con il miglior coefficiente complessivo stagionale sarà possibile portare una squadra in più nella competizione europea più importante. Dunque anche la quinta classificata in Serie A avrà accesso alla Champions League. Se la Fiorentina fosse uscita già ai preliminari, per il ranking italiano sarebbe stata una mazzata. Così, con tutte le nostre squadre nelle coppe europee la possibilità di avere a fine stagione uno dei due coefficienti migliori è molto più alta.