Fiorentina, Nardella sullo stadio: "A breve progetto esecutivo"

Per la ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze "ormai abbiamo imboccato la strada. Con la Fiorentina abbiamo fatto alcuni passaggi insieme. Lo scetticismo del partecipare alle gare d'appalto per lo stadio? Ho registrato molto interesse, è un'opera importante e una bella sfida sia per il restauro della struttura che dal punto di vista ingegneristico". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella a Radio Bruno, che ha aggiunto: "Grandissima parte delle risorse ce l'abbiamo, sono i 130 milioni di euro legati al Ministero della Cultura e se non li vogliamo perdere noi la gara d'appalto per questa parte la dobbiamo fare e la faremo. E' solo questioni di giorni, quando sarà pronto il progetto esecutivo, cioè quello finale da parte di Arup".