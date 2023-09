Arthur e gli appunti di italiano: ci sono anche Lavezzi e caz...

Arthur studia l'Italiano, una parola fa scatenare il web

C'è un aspetto che non è passato inosservato tra gli utenti del web. Arthur ha pubblicato una storia Instagram in cui rivela la metodologia di studio dell'Italiano, mostrando una serie di parole che gli servono per imparare in particolar modo la pronuncia delle stesse. La fila è corposa e vede termini come gnocchi, sogno, juventus, ragazzo, lavezzi e anche c***o. Insomma, per focalizzarsi sullo studio della lingua, Arthur ha preso in considerazione qualsiasi tipo di parola.