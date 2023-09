Fiorentina, il Viola Park è il futuro: ma l’Italia non è pronta

FIRENZE - «Noi guardiamo al futuro, mentre le leggi italiane ci riportano alla preistoria». Da Viola Park a Jurassic Park il passo rischia di essere, tutto sommato, tragicamente breve: il nuovo centro sportivo della Fiorentina, costato 120 milioni di euro ed edificato in poco più di due anni e mezzo, non può ancora aprire al pubblico a causa di un’agibilità che tarda ad arrivare, nonostante i lavori siano di fatto conclusi. Le «carenze nella documentazione» o «le difformità», come le ha chiamate la commissione pubblico spettacolo del comune di Bagno a Ripoli, hanno fatto infuriare il club di Rocco Commisso. Chiamato ora a effettuare nuovi interventi, «che ci costeranno un ulteriore milione di euro» come sottolinea il dg Joe Barone , che in questi giorni ha coinvolto tutte le istituzioni «per un tema che riguarda il Paese, non solo la Fiorentina». Ma non è una questione di soldi - Rocco è intenzionato ad arrivare fino in fondo, costi quel che costi - o almeno non solo. Va certamente ricordato che la società perde migliaia di euro per decine di servizi non utilizzabili dall’esterno (come le aziende che hanno preso l’appalto per lavorare), ma la battaglia si è già spostata da un piano meramente economico a una questione di principio. I dirigenti viola da mesi si fanno una domanda: perché chi decide di investire in Italia, comprando magari un calciatore in meno per realizzare infrastrutture (con 120 milioni Italiano avrebbe avuto Bellingham, lasciando pure la mancia al Dortmund...), viene ostacolato da leggi non al passo coi tempi?