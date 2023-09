Fiorentina in difficoltà: brutto infortunio per Mina con la Colombia

FIRENZE - Arrivano brutte notizie per la Fiorentina dalla sosta per gli impegni delle nazionali. Il colombiano - arrivato nel mercato estivo - Yerri Mina è stato sostituito al 22' del primo tempo della sfida al Cile. Per il difensore, dopo i primi esami dello staff medico dei Cafeteros, si parla di lesione al retto femorale sinistro: Mina ha lasciato lo stadio zoppicando vistosamente, con la Fiorentina che per bocca del dg Joe Barone ha spiegato come "l'infortunio di Mina ci mette in difficoltà, così come le due partite giocate con l'Argentina da Nico Gonzalez. Per lui non sono problemi nuovi - ha concluso Barone - ma situazioni che esistono da sempre e che dobbiamo continuare a saper gestire".