Paura Fiorentina, calciatore delle giovanili investito: le condizioni

Un giovane giocatore del settore giovanile della Fiorentina è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all'esterno del nuovo centro sportivo del club gigliato, Viola Park. Fortunatamente il giovane non avrebbe riportato gravi conseguenze dallo scontro. Ancora incerta la dinamica dell'incidente. Il giocatore viola è stato trasportato in un ospedale della zona per gli accertamenti del caso.