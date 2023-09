Fiorentina, colpaccio a Udine: i toscani raggiungono la Juve al quarto posto

l gol decisivi

Martinez Quarta è l’eroe per un giorno in casa viola. Il difensore, dopo essere andato a segno contro l’Atalanta, firma la seconda rete consecutiva in campionato sbloccando il risultato contro l’Udinese. L’azione della marcatura dei toscani è frutto di una geniale intuizione di Jack Bonaventura che trova un corridoio perfetto per il proprio compagno; il difensore argentino entra in area avversaria, lascia rimbalzare il pallone, e con un destro calibrato in diagonale non lascia scampo al portiere Silvestri. Il raddoppio arriva nel recupero, e porta la firma di Bonaventura che trova con un destro al limite lo spiraglio per blindare il risultato. Grazie a questo successo, la squadra di Italiano sale al quinto posto in classifica.