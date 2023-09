Fiorentina, allarme difesa: Biraghi, Dodo e Kayode mettono in crisi Italiano

FIRENZE - È caos esterni per la Fiorentina dopo il pari di ieri a Frosinone. Oltre ad aver perso Dodo per il resto della stagione a causa della rottura del legamento crociato, infatti, Vincenzo Italiano dovrà quasi certamente fare a meno di Cristiano Biraghi. L'esterno ex Inter, infatti, ha rimediato una distorsione alla caviglia che gli farà perdere la gara casalinga con il Cagliari di lunedì prossimo. E come se non bastasse, non arrivano buone notizie neanche da Michael Kayode, in condizioni non ottimali dopo le fatiche con il Frosinone. Un bel rebus per Italiano che ora si ritrova praticamente senza esterni