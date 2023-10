Fiorentina-Cagliari, le scelte di Italiano: gioca ancora Nzola

Fiducia aperta, conferma probabile. Questa sera contro il Cagliari Vincenzo Italiano ha intenzione di concedere un’altra chance a Nzola . È lui il centravanti su cui l’allenatore vuole puntare di nuovo per trafiggere la difesa di Claudio Ranieri. Se la scelta venisse confermata, sarebbe la quarta partita consecutiva in campionato con l’angolano in campo dal primo minuto. È stato negli undici infatti contro l’Atalanta in casa, e nelle trasferte a Udine e a Frosinone. Contro il Cagliari in carriera ha già segnato una volta quando indossava la maglia dello Spezia: nella stagione 2020/21 su calcio di rigore e ora vorrebbe ripetersi.

Nzola, a Cagliari la decima presenza in viola

Lo scorso anno nello stesso numero di partite giocate, ovvero nove, Nzola in Liguria aveva già segnato 5 gol di cui tre in campionato e due in Coppa Italia. Adesso, alla decima presenza stagionale in viola, potrebbe essere arrivato il momento di insaccare la prima rete da quando è alla Fiorentina. I minuti in cui è stato impiegato sono 556 di cui 396 in Serie A. È stato titolare per quattro volte su sei in campionato e la miglior prestazione, a livello di concretezza, rimane quella della prima giornata a Marassi contro il Genoa quando è riuscito a servire un assist perfetto a Cristiano Biraghi. Era il 19 agosto e dopo quasi due mesi l’attaccante ha una gran voglia di tornare a fare la differenza. Gli servono autostima e continuità, e anche per questo Italiano sembra intenzionato a concedergli un’altra opportunità, nonostante la mancanza di cinismo che lo accompagna in questo inizio di stagione. Sul lavoro a beneficio dei compagni invece non ci sono dubbi. Anche a Frosinone, nell’ultima uscita, ha fallito delle occasioni da rete, ma ha dialogato con il resto del reparto offensivo ed è stato un punto di riferimento.

Tecnico e squadra con l'angolano

Il tecnico e i compagni di squadra lo esaltano comunque a livello di prestazione e non perdono occasione per sottolineare l’importanza che il giocatore ricopre nella formazione viola. In più sono tutti convinti che nel momento in cui si sbloccherà, non si fermerà più e macinerà un gol dietro l’altro. Potrebbe essere stasera allo stadio Artemio Franchi la vera grande occasione per togliersi la pesantezza del digiuno che crea sempre pressione a ogni attaccante. Senza dimenticare che l’alternativa è Beltran, pronto a fare staffetta a gara in corso. Anche l’argentino è ancora a secco, ma ha avuto la metà del minutaggio rispetto al compagno e comunque è una new entry nel nostro campionato e ha bisogno di più tempo per adeguarsi al calcio italiano. Nzola invece è da tempo nel nostro Paese, conosce le dinamiche e gli serve soltanto la spinta giusta per guardare avanti con ottimismo. Gode della stima incondizionata del tecnico che lo ha allenato in passato, lo ha voluto a Firenze e ha intenzione di proteggerlo e tutelarlo in ogni modo possibile.

30.000 i presenti al Franchi

Quella di stasera contro il Cagliari per la Fiorentina è un’occasione perfetta per riprendere la marcia in classifica. Il pareggio di Frosinone ha rallentato la corsa, ora però il club di Rocco Commisso è pronto a tornare in quota. Oggi in campionato e giovedì prossimo in Conference League con il Ferencvaros, lo stadio di casa può dare il supporto decisivo, a livello di carica e sicurezza. Questa sera, nonostante il giorno feriale, sono attesi circa trentamila spettatori sugli spalti pronti a sostenere come sempre la Fiorentina per novanta minuti, nella speranza di vincere e raccogliere tre punti, con le stesse emozioni e lo spettacolo della partita contro l’Atalanta di due settimane fa che coincide anche con l’ultima vittoria interna.