Gli arabi vogliono la Fiorentina: la risposta dei viola alle voci

Gli arabi vogliono la Viola? «La Fiorentina non è in vendita» . È quanto fa sapere il club, dove serpeggia sempre di più la convinzione che una proprietà con tanta voglia di investire - sfidando i poteri forti del calcio - dia molto fastidio. A più livelli. «Vogliono destabilizzarci a poche ore dalla sfida contro la Lazio» la posizione che registriamo. Stasera a “Report”, su Rai3 dalle 20.55, andrà in onda un servizio nel quale si evidenziano quei rumors che - per mesi - avrebbero avvicinato la società toscana al mondo arabo tramite Matteo Renzi , membro del board di Future Investment Initiative, fondazione saudita creata nel 2020 direttamente da re Salman. «Mi arriva un giorno un messaggio - le parole di Barone nel servizio - che dice “guarda ci possiamo vedere? Ti voglio parlare degli amici miei di dove si va a giocare la Supercoppa il prossimo anno”». Parla ovviamente dell’Arabia Saudita, dove la Fiorentina contenderà a Napoli, Lazio e Inter il trofeo dal 21 al 25 gennaio. «Ma io non rispondo» conferma il dg. L’ex presidente del consiglio, anche lui interpellato dal giornalista Daniele Autieri, nega tutto: «Io ho proposto a Joe Barone, quando scende giù, di stare a cena con gli amici di Riad se avrò modo con gli impegni parlamentari di andare a vedere la finale di Supercoppa. Non è vero che sto trattando per gli arabi, è un’idiozia. Gli arabi non sono interessati alle squadre di calcio italiane». Eppure quel messaggio un peso ce l’ha. «La Fiorentina non è in vendita finché questa proprietà ha voglia di investire, come sta accadendo» è la versione di Joe Barone.

L’Arabia investe in casa

Nell’Arabia dorata che spende e spande (apparentemente senza norme) è stata in vigore fin qui una regola aurea: la ricchezza resta entro il confine. A differenza dei loro vicini qatarioti o emiratini, i sauditi hanno infatti deciso di non portare più i loro soldi fuori dal Paese come avevano fatto a lungo, negli anni passati, quando la rigida cultura religiosa imponeva loro divieti e chiudeva le porte al capitalismo. Poi, una volta che il governo si è reso conto che i suoi sudditi spendevano all’estero circa 21 miliardi all’anno in prodotti d’intrattenimento (sport, mostre, concerti, turismo), hanno cominciato a importare a Riad e Gedda gli eventi, le manifestazioni e campioni del calcio attraverso quel pozzo senza fondo che è il public investment fund (Pif, 900 miliardi di portafoglio). L’obiettivo resta quello di creare a domicilio il miglior campionato del mondo, in stile Premier League. Non a caso hanno comprato un club solamente in Inghilterra - il Newcastle due anni fa - per avere un avamposto in Gran Bretagna e conoscere nel profondo i segreti di quel modello che tanto vorrebbero imitare.

Firenze, la vicenda dello stadio

Chissà se per la culla del Rinascimento gli arabi siano pronti a fare un’eccezione. L’interesse verso Firenze, del resto, va registrato. Secondo Report «autorevoli manager in Serie A hanno parlato di un interessamento del senatore Renzi in un possibile cambio di proprietà della Fiorentina». «Io non la vendo, io la tifo la Fiorentina. E tifo gratis» la risposta piccata dell’ex premier. Il patron Commisso, piuttosto, che ne pensa? Nel servizio, che si chiama “Desideri Sauditi”, c’è anche una sua battuta - «Mi vogliono mandare via da qua!» - rilasciata nel momento in cui la ferita sul nuovo stadio (leggasi i vincoli della Sovrintendenza) era fresca, e le polemiche per i fondi del PNRR non sembravano placarsi. Se per Renzi, infatti, «lo stadio con i soldi dell’Europa è una vergogna», Commisso continua a ripetere che «io avevo tutte le intenzioni di farlo e mi hanno fermato».