Parisi, imbarazzo in diretta tv: “Nela? Non lo conosco”

Parisi, imbarazzo in diretta: cosa è successo

Il giovane terzino ha poi parlato della sua crescita personale: "É da poco che sto migliorando come terzino destro, ma destro sinistro a me non fa differenza”. Sull'argomento Luca Marchegiani lo ha elogiato, proponendo un paragone con Nela. Ne è nato un siparietto in diretta, con Parisi che, imbarazzato, ha ammesso non sapere chi sia. La situazione si è risolta con una battuta di Marchegiani, che ha consigliato al terzino di andarsi a vedere qualche sua cassetta.