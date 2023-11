Scambiano Italiano Jr per un tifoso della Juve: caos e insulti al Franchi

Non sono mancate delle tensioni al termine del match tra Fiorentina e Juventus , deciso da una marcatura di Miretti . Subito dopo il triplice fischio, infatti, si sono verificate delle tensioni in tribuna che hanno visto coinvolto anche il figlio di Italiano.

Cosa è successo al figlio di Italiano?

Secondo quanto riportato da firenzeviola, c'è stato un battibecco in tribuna d'onore tra i fiorentini e due tifosi juventini. Nelle vicinanze era presente anche Christian Italiano, figlio del tecnico viola, che è intervenuto per evitare che la situazione degenerasse, soprattutto per i sostenitori bianconeri che erano in un numero nettamente minore. A quel punto, sono arrivati insulti e minacce anche nei confronti di Christian, il quale era accompagnato da madre e sorella, perché scambiato per tifoso della Juventus. La situazione, comunque, è tornata alla normalità in breve tempo senza che ci fossero ulteriori conseguenze.