Fiorentina, Italiano suona la carica: "Basta una scintilla per ripartire"

BELGRADO (SERBIA) - Vigilia di Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La Viola, che dovrà fare a meno di Beltran per un infortunio, gioca in Serbia contro i padroni di casa del Cukaricki la quarta giornata del girone F della terza competizione continentale per club. Un appuntamento importante per Nico Gonzalez e compagni, soprattutto dopo la recente sconfitta casalinga con la Juventus: "Basta poco per ripartire, essere efficaci e produttivi come a inizio stagione", le parole del tecnico della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport.