Coreografia Fiorentina-Juve: si farà con il Bologna, l'annuncio della Fiesole

Nella gara contro la Juve, la Curva Fiesole della Fiorentina non era entrata allo stadio per stare vicina ed aiutare le vittime dell'alluvione che ha colpito la Toscana. Domenica invece, tutti torneranno sui gradoni per la sfida contro il Bologna. Lo ha annunciato con una nota sui social la tifoseria della Fiorentina, aggiungendo le istruzioni per la coreografia che sarà realizzata prima del fischio di inizio della sfida contro gli emiliani, la stessa che sarebbe dovuta andare in scena prima della Juve.