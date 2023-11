Maltempo, la Fiorentina dona 1.000 biglietti agli alluvionati

FIRENZE - La Fiorentina ha messo a disposizione per le famiglie alluvionate mille biglietti gratuiti in Curva Ferrovia per la partita di campionato contro il Bologna in programma domenica alle 15 al Franchi. I tagliandi sono a favore della Misericordia di Campi Bisenzio (una delle zone più disastrate dalla furia del maltempo) che attraverso un numero telefonico raccoglierà le richieste. Sempre domenica i volontari della stessa Misericordia di Campi saranno presenti in divisa insieme agli ultrà della Curva Fiesole che hanno promosso una raccolta fondi per le popolazione alluvionate: fra l'altro in occasione della gara con il Bologna ci sarà la coreografia in curva inizialmente prevista per il match con la Juventus, poi annullata per la decisione di migliaia di tifosi della Fiesole di non recarsi allo stadio scegliendo di raggiungere le zone alluvionate per dare una mano. Parte del ricavato per i costi della coreografia, si legge sulla pagina Facebook 'Fuori dal coro' dei club della Fiesole, verrà devoluto alle famiglie colpite.