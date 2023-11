Barak shock, la confessione è da brividi: "Stavo per fare la fine di Eriksen"

"Sembrava una cosa semplice, ma è finita con una polmonite bilaterale, ho avuto un versamento nei polmoni, che poi è arrivato al pericardio, sono stato ricoverato in ospedale. Ma all'epoca nessuno mi disse quanto fosse grave. Ho scoperto solo più tardi che avrei potuto fare la fine di Christian Eriksen all'ultimo Europeo". Parole di Antonin Barak in un'intervista al sito Diretta.it, ripercorrendo quei momenti della scorsa estate dove ha accusato dei gravi problemi di salute.

Barak: "Napoli sfumato. Fiorentina? Il salto più grande per me"

Nella stessa intervista l'ex Verona, ha svelato dei particolari di mercato: "Alla fine della stagione 2021/2022 sono stato molto vicino al Napoli, ma purtroppo non si è riusciti a chiudere a giugno e il Napoli ha ritardato la cessione di Fabián Ruiz, al posto del quale sarei dovuto arrivare io. Alla fine, il Napoli ha ricevuto un'offerta per portare il centrocampista Ndombele dal Tottenham quasi gratis. La Fiorentina? È stato il salto più grande per me e sono molto felice".".