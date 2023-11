Fiorentina, i convocati per il Milan: recuperato Beltran, quattro assenti

FIRENZE - Arrivano ottime notizie per la Fiorentina in vista dell'importante trasferta di domani contro il Milan. A San Siro, per lo scontro Champions, il tecnico Vincenzo Italiano potrà contare nuovamente su Lucas Beltran, recuperato e di nuovo in lista convocati. Ancora assenti, oltre ai lungodegenti Castrovilli e Dodo, Kayode e Ranieri.