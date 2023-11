Fiorentina, sullo stadio toppe e trappole della politica

Primo ricorso del Comune di Firenze al Tar respinto. Per ora i 55 milioni di euro che sarebbero serviti per coprire tutto il Franchi non ci sono. La prossima tappa di una storia che continua a svilupparsi nella sua follìa e, come ripetiamo da tempo, nata da una follìa ancora più grande ovvero il "no" all’investimento di oltre 300 milioni di Commisso per rifare lo stadio , è fissata per l’11 dicembre quando avremo il risultato della gara d’appalto per i lavori dello stadio. Il che avverrà prima della pronuncia del Consiglio di Stato a cui si è rivolto, in appello, il Comune di Firenze per riavere quei 55 milioni bloccati dal governo.

Stadio a Firenze, una questione politica

Che quest’ultima sia una triste e penosa questione politica è assai probabile, Firenze ha un’amministrazione di segno diverso, anzi, opposto, a quello del Governo (per Venezia non c’è stato nessun blocco), come Palazzo Vecchio ha fatto rilevare nella sua nota: «Pur rispettando il giudizio del Tribunale, l’amministrazione comunale manifesta stupore per la decisione anche alla luce delle motivazioni poste a fondamento e della condotta processuale dell’Avvocatura dello Stato. Il Comune pertanto annuncia immediato ricorso al Consiglio di Stato, convinto ancor di più delle proprie ragioni e dell’ingiusto e immotivato danno alla città e all’area metropolitana di Firenze, anche considerando il diverso trattamento riservato dal governo ad altre amministrazioni come quella di Venezia. Resta in ogni caso la disponibilità del Comune e della Città Metropolitana a collaborare con i Ministeri competenti per una soluzione condivisa nell’interesse della città, come sempre affermato e dimostrato anche con atti formali ai quali tuttavia fino ad ora non sono mai arrivati riscontri». Ma al di là delle ragioni del Tar, resta il senso dello sgomento, dell’improvvisazione, dell’assurdità di tutta la vicenda che va al di là di questa sentenza.

I soldi del PNRR e i primi lavori

Per ora con i soldi del PNRR (soldi in buona parte da restituire con i contributi di tutti noi) si procederà alla costruzione delle nuove curve, avvicinandole alle due porte, resteranno in piedi le vecchie curve e nello spazio fra la curva nuova e la curva vecchia si pensa di creare da una parte un auditorium e dall’altra un museo di arte contemporanea. La speranza è che si pensi invece a qualcosa di più calcistico o comunque di più sportivo, visto che, bene o male, si parla di uno stadio per il calcio. A differenza di quanto immaginato qualche settimana fa, la Fiesole non sarà coperta. Tutto questo entro il 2026, scadenza per ottenere i 151 milioni del PNRR. Nel frattempo, ovvero in 6-7 mesi, andrà rifatto anche il "Padovani" che per due stagioni dovrà ospitare le gare della Fiorentina. Per portare la capienza dello stadio del rugby a 15.000 posti servirà un investimento di oltre 10 milioni di euro e se Commisso non interviene quei soldi usciranno dalle tasche dei fiorentini. A meno che non venga scelta una soluzione fuori Firenze (difficile che sia Empoli), ma allora sì che nascerebbero i problemi.

Nuovo Franchi, uno stadio 'a toppe'

Nel progetto iniziale era previsto che durante i lavori le partite della Fiorentina si potessero disputare al Franchi, come del resto è successo per altri stadi. Poi è sorto il problema del cantiere alle spalle della curva Ferrovia e quindi stadio chiuso. Ma il “Padovani” è proprio lì, alle spalle della Ferrovia, solo al di là della strada, quindi il problema del cantiere resta comunque. Più si va avanti con questa storia e più si resta allibiti. Il Sindaco Nardella ha detto di voler procedere "a lotti, come per la tramvia", assicurando che troverà i fondi per completare tutti i lavori. Vogliono fare uno stadio a tappe, per ora è uno stadio a toppe.