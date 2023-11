Fiorentina, Italiano amaro: "Meritavamo il pareggio"

"Ci manca quella ferocia per fare gol e raddrizzare le partite, non è la prima volta che succede. Paghiamo un primo tenpo non giocato con grande ritmo, per quello che poi abbiamo prodotto dopo meritavamo il pareggio". Così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo a sconfitta contro il Milan. "Manca talento più che ferocia? Non lo so, penso solo che con questo secondo tempo soprattutto negli ultimi 20' non puoi tornare senza fare almeno un gol e questo mi dispiace. Chiudere nella metà campo il Milan non è da poco meritavamo di pareggiare. Da domani continueremo a fare quello che facciamo, sperando che quello che manca venga fuori", ha aggiunto. "Ci deve essere anche qualcosa di individuale, i nostri attaccanti non possono andare a casa con il sorriso. Ora rimbocchiamoci le maniche, siamo in una classifica buona e siamo ancora dentro tutte le competizioni. Beltran? Ha avuto una grande occasione e deve fare di più, arrivava da un periodo dove non si è allenato, l'ho visto in ripresa negli allenamenti così come tutti", ha concluso.