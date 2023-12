Intervento o cure, Marchizza ha deciso: ecco quando lo riavrà Di Francesco

Una scelta annunciata già da una decina di giorni, che però ieri è diventata definitiva per stessa ammissione del calciatore che la ha comunicata sui suoi canali social dando appuntamento ai suoi tifosi a marzo 2024. Riccardo Marchizza si opererà oggi in Finlandia al tendine della coscia sinistra, dal professor Lempainen . Si era fatto male abbandonando il campo contro il Genoa: un problema all'inserzione del tendine sul bicipite femorale della coscia sinistra.

Le strade erano due, quella conservativa che lo avrebbe riportato un campo dopo due mesi e mezzo e quella dell'intervento, più risolutiva, ma con tempid recupero più lunghi di una quarantina di giorni: l'efficacia di questo ultimo percorso, spiegata dal professor Lempainen, lo specialista dei tendini da cui Marchizza si è recato a consulto nel week end, ha spinto il difensore del Frosinone verso questa direzione, d'intesa con il club e il suo staff sanitario. Il 30 marzo ci sarà Genoa-Frosinone, potrebbe la partita giusta per rivederlo in campo. Più arduo l'obiettivo del 17 in casa con la Lazio, ma andrà visto il decorso per capire.