FIRENZE - Un gol pesantissimo vale un'esultanza scatenata: Vincenzo Italiano non riesce a contenere la gioia, con l'abbraccio a un collaboratore e la corsa verso i tifosi dietro alla panchina, per il gol di Ranieri all'82' che ha regalato alla Fiorentina una sofferta vittoria, 1-0 sul Torino, che significa il ritorno al quarto posto Champions in attesa della gara del Bologna domani.