Italiano e il gioco smarrito della Fiorentina

La classifica col quarto posto solitario, la reazione di una buona parte del secondo tempo, il primo assist viola di Faraoni e soprattutto, per la prima volta in questa stagione, i gol nella stessa partita di Beltran e Nzola. Il meglio della Fiorentina di ieri è questo, il resto è un insieme di dubbi e interrogativi. E’ riuscita a pareggiare solo perché l’Udinese (con la complicità di Terracciano) ha sbagliato troppo in zona-gol, incapace di chiudere la partita quando era nelle sue mani. Per i viola non è stato il modo migliore per volare in Arabia, delle quattro partecipanti è l’unica a non aver vinto e solo il Napoli, prossima sfidante della Fiorentina, ha stentato tanto sul piano del gioco. I dubbi sono legati a un primo tempo assurdo dei viola. I risultati di sabato e del primo pomeriggio di ieri (le vittorie del Napoli e della Lazio) avevano rovesciato tanta pressione su questa partita, ma all’inizio l’ha sofferta quasi tutta la Fiorentina. Non l’Udinese, che pure era stata agganciata dal Verona e superata dal Cagliari. Nei primi 45' l’Udinese ha giocato bene, la Fiorentina non ha giocato male, magari fosse stato così per Italiano. La Fiorentina non ha proprio giocato, non era presente a se stessa, non era sul campo fradicio del Franchi.