Fiorentina, Italiano: "Sarà un altro Napoli". E su Nico Gonzalez e Dodo...

Dopo Mazzarri, anche Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Fiorentina. La partita sarà valida per la semifinale della Supercoppa italiana. L'allenatore ha parlato delle differenze rispetto al successo ottenuto per 3-1 al Maradona, quando in panchina c'era ancora Garcia: "Credo che sia passato troppo tempo dalla partita di campionato col Napoli, sono successe tantissime cose e quindi credo che quella sia stata una bella parentesi per noi. Siamo riusciti a esprimerci bene, ma domani sarà tutt'altra storia. Si parte da un solo obiettivo: riuscire a superare questa semifinale e arrivare a giocarsi questo trofeo. Domani sono convinto che troveremo un Napoli diverso, forte, campione d'Italia, con a disposizione tanti giocatori di qualità e campioni. Mi auguro che in questi giorni l'abbiamo preparata nel modo giusto, sappiamo di affrontare giocatori che sono sempre dei campioni, gente che può vincere le partite. Mi auguro di averla preparata nel migliore dei modi, in campionato l'avevamo davvero approcciata nel modo giusto e sviluppata nel modo migliore".