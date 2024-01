Stadio Franchi, la Fiorentina non dovrà emigrare: ha vinto la resilienza dei tifosi

I tifosi della Fiorentina si sono segnati queste parole, pronunciate dal sindaco di Firenze, Dario Nardella : "Abbiamo una buona notizia. Durante tutta la prossima stagione 2024/2025, la Fiorentina potrà giocare al Franchi anche con i lavori di ristrutturazione in corso. Possiamo garantire una capienza di 22 mila posti, ben oltre il numero degli abbonati. Dopo avere esaminato diverse opzioni, abbiamo scelto questo soluzione che è la migliore per tutti. Abbiamo cambiato l'organizzazione dei lavori, senza modificare i tempi previsti dalle norme sui fondi. Le ditte vincenti hanno fatto un'offerta riducendo di tre mesi i tempi di lavorazione".

Stadio Franchi, vincono i tifosi della Fiorentina

Dove si dimostra che, quando c’è la volontà di risolverle i problemi, i problemi si risolvono. E pensare che il 21 marzo 2023, il sindaco di Firenze aveva affermato: "I lavori di riqualificazione dell'impianto costringeranno la Viola a traslocare in un nuovo stadio per disputare le proprie sfide casalinghe. La scelta prioritaria è che la Fiorentina giochi fuori dallo stadio Franchi per due campionati. Quindi, dalla metà del 2024 alla metà del 2026. Ne ho parlato con Joe Barone durante la partita con il Lecce: il rapporto è ottimo, abbiamo messo a punto tutto". Mica tanto. Da quel momento, con le unghie e con i denti la Fiorentina si era battuta contro l’ipotesi del trasloco coatto addirittura per due anni, sostenuta nella protesta dai propri tifosi che erano arrivati alla contestazione diretta nei confronti di Nardella e del presidente della Regione, Eugenio Giani, esplosa il 14 gennaio scorso con striscioni e cori, proprio al Franchi. Se l’impegno odierno verrà mantenuto, la resilienza viola avrà riscosso un grande successo. Dove si dimostra, ancora una volta, che il primo patrimonio di ogni club sono i suoi tifosi.