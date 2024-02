Fiorentina, Italiano in ansia: Martinez Quarta ko, salta la Lazio

FIRENZE - Importante defezione in casa Fiorentina: Lucas Martinez Quarta non sarà a disposizione del tecnico viola Vincenzo Italiano per lo scontro diretto in programma questa sera, allo stadio Franchi, contro la Lazio. Il difensore argentino, alla Fiorentina dal 2020, ha accusato nella scorsa notte alcuni problemi addominali e in mattinata si è recato all'ospedale Careggi di Firenze dove si è sottoposto a una visita di controllo.