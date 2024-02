Fiorentina, gioia Italiano: "Finalmente siamo riusciti a battere la Lazio"

Vincenzo Italiano è al settimo cielo per il successo della Fiorentina sulla Lazio (2-1) : "Finalmente siamo riusciti a battere la Lazio dopo tre anni ed è una gioia immensa. La prestazione è stata strepitosa e soprattutto siamo riusciti a metterli in difficoltà dopo aver raccolto un punto in tre anni".

Fiorentina, Italiano sulle posizioni di Beltran e Bonaventura

In diretta su Sky Sport, il tecnico della Viola ha spiegato: "Avevamo preparato qualcosa di diverso, come la posizione di Beltran e quella più arretrata di Bonaventura. Sono arrivati i tre punti perché si sono sacrificati tutti. La rimonta sulla zona Europa? Quando giochi con questa qualità puoi rientrare. Abbiamo sbagliato anche un rigore ma l'atteggiamento è stato straordinario".

Italiano, la non esultanza sui gol e l'errore di Nico Gonzalez dal dischetto

A Italiano è stato poi fatto notare quanto fosse impassibile sui gol: "Siamo abituati a brutte sorprese, festeggiare non era il pensiero, la Lazio ha qualità e anche se non era troppo in giornata può sempre farti male. Nico Gonzalez mi ha garantito che la prossima volta tirerà ancora il rigore e lo segnerà. Se non lo farà sono cavoli suoi (ride, ndr)".