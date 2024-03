Fiorentina, Barone polemico col Comune: l'appello al Governo per il Franchi

Le ambizioni della Fiorentina

Questa sera la Fiorentina affronterà il Maccabi Haiffa in Conference League: "Ci sono bellissime emozioni perché ovviamente ci stiamo giocando gli ottavi di finale di Conference League contro una squadra di un paese contro cui non abbiamo mai giocato. C'è una previsione di circa quattromila tifosi, tremilacinquecento del Maccabi e cinquecento nostri. Giocheremo in un piccolo stadio, bello, che sembra più grande degli ottomila posti che può contenere. Inoltre avere qui in gruppo Dodo e sentirlo in conferenza stampa, la sua gioia e la sua felicità di esserci, dà tanto a questa squadra e soprattutto a questa famiglia. Stasera sarà una gara particolare perché giocheremo in campo neutro - ha proseguito Barone -. Noi siamo pronti, questa è come la finale delle finali perché bisogna passare il turno. Abbiamo undici partite per finire il campionato, 33 punti in palio, la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma vogliamo pensare solo alla partita di stasera e non a quella di domenica prossima dove la previsione è di 25mila spettatori. Pensiamo a stasera perché per noi questo è l'impegno principale".